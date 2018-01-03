İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanması sonrası merakla beklenen açıklama geldi. SKK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında yüzde 5,69'luk maaş zammı alacak.
2.4 milyon memur ile 1.7 milyon memur emeklisi ise yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.
En düşük memur emekli aylığı 1871 liradan yüzde 1,69'luk enflasyon farkı ve yüzde 4'lük toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte 1978 liraya çıkacak. En düşük SSK emekli aylığı ise, Haziran- Aralık dönemi, 6 aylık enflasyon olan yüzde 5,69 oranında zamlanacak. Böylece 1485 liradan 1569 liraya yükselecek. En düşük Esnaf Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 5,69'luk artışla ise 1330 liradan 1409 liraya çıkacak.
Memurlar 2017'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı.
Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.
10.5 MİLYON KİŞİ BEKLİYORDU
Toplamda 6.4 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 1.7 milyon memur emeklisi ve 2.4 milyon memur çalışanı olmak üzere 10.5 milyon kişi bu haberi bekliyordu.
HÜRRİYET
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