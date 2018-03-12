İşte Mina Başaran'ın verdiği son röportaj!
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönüş yolunda İran'da düşen jetin içinde bulunan Başaran Holding'in sahibinin kızı Mina Başaran'ın verdiği son röportaj ortaya çıktı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düştü. 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Jette Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının olduğu öğrenildi.
Mina Başaran son röportajlarından biri ortaya çıktı. Feci kazada kızını kaybeden Hüseyin Başaran görüntülerde yaptıkları bir tekneyi anlatırken, Mina Başaran da objektiflere yansımıştı.
"KADIKÖY'E YENİ BİR SOLUK GETİRECEĞİZ" DEMİŞTİ
Yine Mina Başaran rezidans projesinin lansmanında görüntülenmişti. Başaran burada, "Kadıköy'e yeni bir soluk getireceğimize inanıyoruz" demişti.
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