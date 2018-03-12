Facebook Twitter Rss

İşte Mina Başaran'ın verdiği son röportaj!

İşte Mina Başaran'ın verdiği son röportaj!.26154
  • Giriş : 12.03.2018 / 17:55:00

Jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın verdiği röportaj ortaya çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönüş yolunda İran'da düşen jetin içinde bulunan Başaran Holding'in sahibinin kızı Mina Başaran'ın verdiği son röportaj ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düştü. 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Jette Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının olduğu öğrenildi.

Mina Başaran son röportajlarından biri ortaya çıktı. Feci kazada kızını kaybeden Hüseyin Başaran görüntülerde yaptıkları bir tekneyi anlatırken, Mina Başaran da objektiflere yansımıştı.

"KADIKÖY'E YENİ BİR SOLUK GETİRECEĞİZ" DEMİŞTİ

Yine Mina Başaran rezidans projesinin lansmanında görüntülenmişti. Başaran burada, "Kadıköy'e yeni bir soluk getireceğimize inanıyoruz" demişti.

TÜRKİYE

'Zeytin Dalı Caddesi' tabelası asıldı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

'Zeytin Dalı Caddesi' tabelası asıldı!

'Zeytin Dalı Caddesi' tabelası asıldı!

Pendik Dumlupınar Mahallesi'ne 'Zeytin Dalı Caddesi' tabelası asıldı.

OHAL Komisyonu'na başvuruda son gün!

OHAL Komisyonu'na başvuruda son gün!

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvuruda son gün bugün.

 

Acılı aileler İran'da!

Acılı aileler İran'da!

İran'da düşen Türk jetinin içinde bulunanların aileleri İran'a gitti.

Mirgün Cabas ile Tuba Ünsal boşanıyor

Mirgün Cabas ile Tuba Ünsal boşanıyor

Ünlü gazeteci Mirgün Cabas ile oyuncu Tuba Ünsal boşanıyor.

 

TSK'dan açıklama: 3 köy daha temizlendi

TSK'dan açıklama: 3 köy daha temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de 3 köyü daha temizlediğini duyurdu.

7 cenaze dağdan indirildi

7 cenaze dağdan indirildi

İran'da düşen Türk jetinde can veren 11 kişiden 7'sinin cenazesi dağdan indirildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya