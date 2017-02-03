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İşte modacı Barbaros Şansal'a istenilen ceza!

İşte modacı Barbaros Şansal'a istenilen ceza!.20468
  • Giriş : 03.02.2017 / 17:14:00
  • Güncelleme : 03.02.2017 / 18:06:59

Ünlü modacı Barbaros Şansal'a istenilen hapis cezası açıklandı.

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Soruşturma tamamlandı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Savcısı Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede, Şansal'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianamade Şansal'ın attığı tweetler delil olarak yer aldı. İddianame Başsavcılık tarafından onaylandı.

"HİCİV OLARAK PAYLAŞTIM DEMİŞTİ"

Barbaros Şansal ifadesinde, suçlanan paylaşımlardan bir tweet için "Buradaki amacım üç farklı inanca sahip insanların mağdur edildiğine ilişkindir. Kesinlikle ayrımcı, nefret ve kin dili kullanılmamıştır" demiş, tepki gören videolu paylaşımı için ise, yeni yıl mesajı olarak paylaştığını belirterek, "Videoda da bu kelimeyi ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştım. Hackerler tarafından bana telefonda hakaretler başladı. Bu nedenle tüm hesaplarımı ve iletişimimi tamamıyla kapattım. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" demişti. 

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