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İşte Muhammet Demir'in yeni takımı

İşte Muhammet Demir'in yeni takımı.16067
  • Giriş : 07.01.2017 / 13:54:00

Trabzonspor'un Gaziantepspor'dan satın aldığı Muhammet Demir, yeniden Gaziantep ekibine döndü.

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Gaziantepspor'da yıldızı parlayan ve Trabzonspor'a giden Muhamemt Demir, kiralama yöntemiyle yeniden Gaziantepspor'a döndü.

Geçen sezon devre arasında 2 milyon 750 bin euroluk bonservisle Gaziantepspor'dan Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer olan ancak bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan Muhammet Demir, eski takımı Gaziantepspor'a kiralandı. Muhammet, Gaziantepspor kampından ayrılırken anlaşmanın sezon sonuna kadar olduğu öğrenildi.

24 yaşındaki oyuncu Bordo Mavililer'de geldiğinden bu yana istenilen performansı ortaya koyamazken, bu sezon da toplam 12 maça çıktı ve sadece 1 gollük performans sergiledi. 

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