İşte o caninin fotoğrafı! İntihar etti
Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde Route 91 Harvest isimli müzik festivalinde gerçekleştirilen silahlı saldırıyı yapan Stephen Paddock'a ve olaya dahil olduğu söylenen Marilou Danley isimli kadına ait fotoğraflar yayınlandı.
Olayla ilgili açıklama yapan Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, polisin saldırganı vurarak öldürdüğünü açıklamıştı ancak saldırganın intihar ettiği öğrenildi.
Lombardo, "Saldırganın tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz. Yalnız kurt dediğimiz saldırgan türünden olduğunu sanıyoruz" diye konuştu.
Polis, saldırıyı gerçekleştiren Stephen Padcock isimli adamın yanında bulunan Marilou Danley isimli kadını aradığı öğrenildi.
HÜRRİYET
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