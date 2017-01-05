İşte o kahraman polis
İzmir'de bombalı araçla dikkat dağıtarak kalaşnikoflarla adliyede katliam yapmak isteyen teröristlerin yapmak istediği büyük katliamı, teröristleri ilk fark eden ve çatışmaya giren, ardından çıkan çatışmada şehit düşen Fethi Sekin adlı kahraman polis önledi.
İzmir Adliyesi önünde açıklama yapan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, çatışmada iki adet kalaşnikof tüfek, bir RPG-7 roketatar, buna ait 8 fişek ve 8 el bombası ele geçirildiğini belirterek şunları söyledi:
Ayyıldız, “Örgüt bazında kim olabilir değerlendiriyoruz. Elde olan verilen terör örgütü PKK’yı gösteriyoruz. Eylem biçimine ve kimlik tespitine bakıldığından böyle değerlendirdik. Buradaki tedbirler sayın başsavcımız ve komutanlarımız ile güvenlik değerlendirmeleri yapmıştık. Tedbirli ve teyakkuz halindeydik. Bu değerlendirme sonucu arkadaşımız araca müdahale etmesi sonucu bu hadise yaşandı. Bu hadiseyi önleyen kardeşimiz şehit oldu. Polisimiz onları durdurmak istedi. Teröristler kaçarken çatışma çıkıyor ve polisimiz karşılık veriyor. Sonrasında araç patlatılıyor. Tüm istihbaratlar değerlendiriliyor. Başka yerde eylem ihtimaline karşın teyakkuzdayız. 3 polisimiz yaralı. Yaralı sayımız 6-7 civarında. Tedavi olan polislerimiz tedavi altında. Allah emniyet mensuplarımızdan razı olsun” dedi.
3 YIL ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ
İzmir'de adliye önündeki patlamada teröristlerle son mermisine kadar çatışmaya giren ve şehit düşen trafik polisi Fethi Sekin, 2014 yılında da ölümden dönmüştü.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler' timlerinde görevli polis memuru Fethi Sekin, caddeden karşı tarafa geçmek için hamle yapmış, bu sırada, bir duruşma için adliyeye gelen 16 DO 044 plakalı otomobilin sürücüsü, tek yön olan yolda manevra yapınca, karşıya geçmeye çalışan Sekin'e çarpmıştı.
Çarpmanın etkisiyle havaya savrulup takla atan trafik polisi Sekin, sevk edilen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazadan dolayı belinde ve sırtında zedelenmeler meydana gelen Sekin'e 5 gün 'iş göremez' raporu verilmiş, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansımıştı.
55 GÜN ÖNCE ANNESİNİ KAYBETMİŞ
İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen PKK'lı teröristlerce çatışırken şehit olan ve katliamı önleyen polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden kaybettiği ortaya çıktı.
İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ile gerçekleştirilen terör saldırısında teröristleri fark ederek onlarla çatışmaya girip, katliamı önlerken şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.
Şehit polis Sekin'in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden dolayı kaybettiği ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin'in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir'deki oğlunun yanına gittiği belirtildi. 6 kardeşi olan ve 8 yıldır İzmir'de bulunan şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesinin de Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyüne getirilip toprağa verileceği belirtildi.
Habertürk
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