İşte Paris saldırganının kimliği!
Paris'in Champs Elysees Caddesi’nde polise silahlı saldırı düzenleyen saldırganın kimliği belli oldu.
Champs Elysees Caddesi'nde dün teröristler ile polis güçleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 1 polis hayatını kaybederken, 1 ve 1 sivil vatandaş da yaralandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birkaç gün önce gerçekleşen saldırıyı IŞİD üstlendi.
Fransız Savcısı François Molins, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırganın kimliğini Karim Cheurfi olarak açıkladı.
Ayrıca savcı saldırganın üzerinden bir not da bulunduğunu söyledi. Savcı, Cheurfi'nin daha önce 4 kere tutuklandığını söyledi.
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