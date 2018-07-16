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İşte Pensilvanya'daki FETÖ kampı

İşte Pensilvanya'daki FETÖ kampı.34587
  • Giriş : 16.07.2018 / 08:15:00

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Sepet Beşik

15 Temmuz'da başarısız bir darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın lideri Fethullah Gülen'in yaşadığı, Pensilvanya'daki terör kampı görüntülendi.

TRT

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