İşte Pensilvanya'daki FETÖ kampı
15 Temmuz'da başarısız bir darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın lideri Fethullah Gülen'in yaşadığı, Pensilvanya'daki terör kampı görüntülendi.
TRT
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