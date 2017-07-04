İşte Pepe'nin Beşiktaş'tan alacağı ücret!
Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe' ile ilgili önemli gelişmeler kaydedildi. Beşiktaşlı yöneticiler, Pepe ile anlaşmaya varırken verilecek ücreti de belirlediler.
Bu gelişmeler sıcağı sıcağına yaşanırken Beşiktaşlı yönetici Umut Güner Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu. Pepe ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Güner, "Bu transferini bitirip döneriz" diyerek siyah-beyazlı taraftarlara müjdeyi vermişti.
Bu arada Beşiktaş tranfser komitesi Umut Güner, Ali Naibi, Şafak Yazıcı Lizbon'da menajer Ahmet Bulut ile birlikte özel uçağı Pepe için bekletiyor... Pepe, akşam saatlerinde Lizbon'a gelecek, ardından İstanbul yolculuğu için geliş planı yapılacak.
İşte anlaşma detayları
34 yaşındaki stoper Beşiktaş'la 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Pepe, yıllık 4.5 milyon Euro garanti ücret alacak. Ayrıca imza parası olarak da tecrübeli futbolcuya 1.5 milyon Euro ödenecek. Puan başına da 4 bin Euro elde edecek.
Sözleşmesinde birçok bonusların da yer aldığı belirtiliyor.
FANATİK
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