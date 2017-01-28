İşte Putin-Trump görüşmesinin saati
Kritik görüşme için Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün saat 12.00'de (TSİ 20.00) gerçekleştirileceği duyuruldu.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump ve Putin’in yerel saatle öğlen 12.00’de gerçekleştireceği telefon görüşmesine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de katılacağı belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Sputnik’e yaptığı açıklamada, telefon görüşmesine Rusya tarafından Putin dışında ikinci bir kişinin katılmasının planlanmadığını söyledi.
Bugünkü telefon görüşmesi, Trump’ın 20 Ocak’ta göreve gelmesi ardından iki lider arasındaki ilk temas olacak.
Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May’le dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Putin’le ‘şahane’ ilişkileri olmasını umduğunu söylemişti. Trump, Putin için şu ifadeleri kullanmıştı: “Yeniden Putin ve Rusya konusuna gelirsek; iyi, kötü ya da kayıtsız demiyorum. Beyefendiyi tanımıyorum. Umarım şahane ilişkimiz olur. Bu mümkün ve öyle olmaması da mümkün. Neler olacağını göreceğiz. Amerikan halkını çok güçlü ve kuvvetli bir şekilde temsil edeceğim.”
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