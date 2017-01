İşte referandum anketinin sonucu

Andy-Ar, yeni yaptığı anketle eğer bugün referandum olsaydı vatandaşın sandıkta "ne oy vereceğini" araştırdı.Andy-Ar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar, MHP seçmeninin partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa Değişikliği teklifine verdiği destekle ilgili olarak, "Burada daha önemli olan, evet yüzde 30 yüzde 35 civarında MHP'nin kendi içinden gelen seçmeni sistemin değişikliğine destek verirken diğer taraftan AK Parti içerisinde karşı olan bir bir seçmen kitlesi var ki o da onu kapatıyor" dedi.Acar, "Birkaç aydır bizim de vurguladığımız üzere eğer ki CHP ve HDP aynı fotoğraf içinde bir kampanyaya giderse, bu yüzde 60'la evet sonucunu beraberinde getirecektir. Yaptığımız araştırmalarda yaklaşık olarak 55 ila 60 arasında bir değerde olması muhtemeldir" görüşünü savundu.Ar, "Şerh koyarak ifade etmem gerekiyor. Şu an itibariyle evet ve hayırlar arasında sadece 2 puan fark var. Yani biri 44 diğeri de 42" diye konuştu.CNN TÜRK'te Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel programında konuşan Faruk Acar'ın açıklamaları şöyle:Son birkaç aydır araştırmalarda gördüğümüz MHP seçmeninin başkanlığa ya da cumhurbaşkanlığı sistemine olan desteği, parti yönetiminin dışında hareket ettiğini gösteriyor. Yani tam tersine hareket ediyor. 12 Eylül'de cumhurbaşkanlığında ve bugün olmak üzere yine bir farklı uyum söz konusu değil.Burada yüzde 60'a yakın MHP seçmeninin karşıt olduğunu görüyoruz. Halen bir bıçak sırtı durum söz konusu.Fakat burada daha önemli olan, evet yüzde 30 yüzde 35 civarında MHP'nin kendi içinden gelen seçmeni sistemin değişikliğine destek verirken diğer taraftan AK Parti içerisinde karşı olan bir bir seçmen kitlesi var ki o da onu kapatıyor.MHP'den gelen bugün itibariyle çok rahat bir şekilde referandumdan evet çıkmasını sağlamıyor. Bu seçmenler eğer sandık kabinine girerse CHP'nin desteklemiş olduğu hayırcı cephede yer almayacaklar. Fakat bunlar ne yapabilir? Bu seçmenler sandığa gitmeyebilirler.HDP'nin nasıl bir tutum sergileyeceği neticede geçmişten referans alırsak, 'seni başkan yaptırmayacağız' söylemi ile birlikte hayırcı cephede yer aldığını biliyoruz. Birkaç aydır bizim de vurguladığımız üzere eğer ki CHP ve HDP aynı fotoğraf içinde bir kampanyaya giderse, bu yüzde 60'la evet sonucunu beraberinde getirecektir. Yaptığımız araştırmalarda yaklaşık olarak 55 ila 60 arasında bir değerde olması muhtemeldir.Bir dip not olarak, şerh koyarak ifade etmem gerekiyor. Şu an itibariyle evet ve hayırlar arasında sadece 2 puan fark var. Yani biri 44 diğeri de 42.Aradaki gri alan eğer sandığa gitmezse, burada faydalanacak olan yine daha fazla oy oranına sahip olan AK Parti'nin desteklediği sonuçtur.