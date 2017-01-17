İşte Reina katliamcısının evi!
Yılbaşı gecesi İstanbul'u kana bulayan, 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Reina saldırganı Abdulkadir Maskaripov'un İstanbul Esenler'de yakalandığı evin yatak ve dairesinden görüntüler paylaşıldı.
Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristinde aralarında bulunduğu 3'ü kadın toplam 5 kişinin bulunduğu eve saat 23.30 sıralarında operasyon düzenledi.
YATAĞIN ALTINA GİRERKEN YAKALANDI
Emniyet kaynaklarına göre, polisin bir süredir takip ettiği Esenyurt'taki bir sitede yer alan apartmanın 5'inci katında bulunan daireye düzenlenen operasyonda saldırgan, polis eve girince saklanmaya çalıştı. Yatağın altına girerken kıskıvrak yakalanan terörist çatışma olmadan canlı olarak ele geçirildi.
POLİSİN İNCELEMESİ SONA ERDİ
Esenyurt'taki bir sitenin 5. katındaki daireye düzenlenen operasyonun ardından 5 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ardından polis dairede inceleme yaptı. Saat 06.00 sıralarına kadar süren incelemenin ardından polis siteden ayrıldı.
OPERASYON SONRASI GÖRÜNTÜLER
Dairenin bulunduğu katta çekilen ilk görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde dairenin kapısının kırılmış olduğu görüldü. Dairenin içinden çekilen görüntülerde saldırganın yakalandığı oda ve yatağı görüntülendi. Evdeki aramalarda bir odanın güvenlik gerekçesiyle basına kapatılması dikkatleri çekti.
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