İşte Reina katliamını öven hakemin cezası
Yılbaşı gecesi ünlü gece kulübü Reina'da düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan katliamla ilgili sosyal medyadan skandal açıklamalar yapan hakem Süleyman Belli'nin hakemlik lisansı iptal edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Süleyman BELLİ (İl Hakemi) hakkında; sosyal paylaşım siteleri aracılı ile milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklama paylaşımda bulunması nedeni ile takdiren teştiden 3 yıl hak mahrumiyeti cezası ile Hakemlik lisansının iptal edilmesine (02.01.2017 Tedbirli) karar verilmiştir."
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