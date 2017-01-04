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Reina saldırganının yeni görüntüsü!

Reina saldırganının yeni görüntüsü!.9080
  • Giriş : 04.01.2017 / 14:46:00
  • Güncelleme : 04.01.2017 / 15:02:23

İstanbul'u kana bulayan saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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2017 yılının ilk saatlerinde ünlü eğlence mekanı Reina'da katliam yapan ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırganla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Kanlı saldırıyı gerçekleştiren teröristin son ulaşılan görüntülerinde İstanbul Zeytinburnu'ndaki evinden çıktığı görülüyor.

 Görüntülerde terörist, yeni yıla kısa bir süre kala evinden çıkıyor. Ortaköy’de yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren zanlının kimliği belirlendi. Polis tarafından her yerde aranan zanlının yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Zeytinburnu’nda güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerde zanlı, saat 22.49’da evinden çıkıyor. Sokakta bir süre dolaşan zanlı, daha sonra ortadan kayboluyor. Yeni yıla kısa bir süre kameralara yansıyan zanlı, bu kayıtların ardından taksi ile Ortaköy’e giderek saldırıyı gerçekleştiriyor.

 

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