İşte Ronaldo'nun Türkiye ile ilgili planı!
İspanyol devi Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, Türkiye'nin de içinde olduğu 3 ülkede otel açacak.
Futbolculuğunun yanı sıra 'CR7' markasıyla tekstil ve aksesuvar sektörlerinden de milyonlarca euro kazanan Real Madridli Cristiano Ronaldo, 2015 yılında da bir Portekiz oteller zincirinin ortağı olmuştu. Bunun için 70 milyon euro ödeyen Ronaldo, gözünü Türkiye'ye dikti..
Portekiz'in yanı sıra Arjantin, Küba, Hollanda, ABD ve Almanya'da otelleri olan 'Pestana Grup', yeni otelleri için 3 ülke seçti. Cristiano Ronaldo'nun ortağı olduğu şirket, bu yıl içerisinde Türkiye, İtalya ve Yunanistan'da yeni oteller açmak için harekete geçecek.
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