İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkanlar
Devler liginde çeyrek finalde mücadele edecek takımlar dün gece oynanan maçlarla birlikte belli oldu.
Bayern Münih'in Alman çalıştırıcısı Jupp Heynckes, Beşiktaş karşısında tarihe geçti. Devler Ligi'nde son 16 turunda Juventus, Tottenham, Basel, Manchester city, Porto, Liverpool, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Beşiktaş, Chelsea, Barcelona, Sevilla, Manchester United, Shakhtar Donetsk ve Roma, çeyrek final için mücadele etti, aralarından 8'i bunu başardı!
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 8 takım, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Sezona Neymar ve Kylian Mbappe transferiyle damga vurarak başlayan ve Ligue 1'i adeta domine eden PSG, Avrupa'ya yine erken havlu atarken Juventus, İngiltere'de zoru başardı. Barcelona, çeyrek final biletini rekorlarla elde ederken Bayern Münih, temsilcimiz Beşiktaş karşısında zorlanmadı. Öte yandan Jupp Heynckes, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11 maç kazanan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti! Son 16 turunun sürprizi ise Manchester United'tan geldi. İşte son 16 turunun özeti...
13 Şubat'ta startı verilen son 16 turunda eşleşmeler şöyleydi:
Juventus-Tottenham, Basel-Manchester City, Porto, Liverpool, Real Madrid-PSG, Bayern Münih-Beşiktaş, Chelsea-Barcelona, Sevilla-Manchester United, Shakhtar Donetsk-Roma
SONUÇLAR VE TURU ATLAYAN TAKIMLAR
Juventus: 4 - Tottenham: 3
Basel: 2 - Manchester City: 5
Porto: 0 - Liverpool: 5
Real Madrid: 5 - PSG: 2
Bayern Münih: 8 - Beşiktaş: 1
Chelsea: 1 - Barcelona: 4
Sevilla: 2 - Manchester United: 1
Shakhtar Donetsk: 2 - Roma: 2
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