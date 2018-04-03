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İşte şarkıcı Özcan Deniz'in bebeğinin adı!

İşte şarkıcı Özcan Deniz'in bebeğinin adı!.18338
  • Giriş : 03.04.2018 / 11:46:00

Özcan Deniz-Feyza Aktan çiftinin doğacak bebeklerinin ismi belli oldu.

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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın doğacak oğullarının ismi belli oldu. Kısa bir süre önce nikah masasına oturan çiftin oğlunun adının Kuzey olacağı açıklandı.

Çevresine sürekli kız çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Özcan Deniz, ufak bir sürprizle karşılaşmış ve erkek bebek babası olacağını öğrenmişti.

Özcan Deniz'in oğluna vereceği isim belli oldu. Duymayan Kalmasın programının haberine göre, Özcan Deniz ve Feyaz Aktan'ın oğlunun adı Kuzey olacak.

Öte yandan, çiftin ne zaman evleneceği konuşulurken Özcan Deniz bir sürpriz yapıp ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sevgilisi Feyza Aktan ile nikâh masasına oturmuştu. Nikâh, Özcan Deniz'in Zekeriyaköy'deki villasında gerçekleşmişti. Yalnızca 15 kişinin katıldığı törende çiftin şahitleri ise aile dostları olmuştu.

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