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İşte şehit olan polisin kimliği

İşte şehit olan polisin kimliği.14612
  • Giriş : 01.01.2017 / 10:03:00

Ortaköy saldırısında şehit olan polis memurunun kimliği açıklandı.

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Yılbaşı gecesinde Reina'yı korumakla görevlendirilen ancak hain saldırıda hayatını kaybederek şehit olan polis memurunun kimliği açıklandı.

Terör saldırısında şehit düşen polisin isminin Burak Yıldız olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Ortaköy'deki bir gece kulübüne yapılan silahlı terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın cenazesi Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkarıldı. Şehidin cenazesi meslek arkadaşları tarafından cenaze arabasına konuldu. Şehidin mesai arkadaşları cenaze aracının arkasından dualar ederken yakınları ise göz yaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katliamı hangi terör örgütü gerçekleştirdi?

Saldırı anında Reina'da kaç kişi bulunuyordu?

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