İşte Şenol Güneş'in 2018 yılı kadrosu!
2 yıl art arda şampiyonluğu taraftara tattıran Şenol Güneş, 2018 yılına iddialı hazırlanıyor. Kara Kartal'ın yeni kadrosu şekillendi.
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ta gelecek yılın 11’i için çalışmalar sürüyor.
Basında çıkan oyuncuların transfer edilmesi halinde Şenol Güneş’in sahaya sürebileceği 11 şu şekilde olacak:
Fabri, Gökhan Gönül, Titi, Vida, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Dudu, Talisca, Quaresma, Torres,
TRT
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