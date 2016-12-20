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İşte seri katil için istenen ceza

İşte seri katil için istenen ceza.24838
  • Giriş : 20.12.2016 / 20:17:00

Uzun süren çabalar sonrası yakalanan seri katil Atalay Filiz için istenen ceza belli oldu.

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Öğretmen Fatma Kayıkçı'nın katili Atalay Filiz hakkında iddianame düzenlendi. Savcı, Filiz'in "Planlayarak kasten öldürme" suçundan "Ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Filiz hakkında, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede, Filiz'in ayrıca "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak nitelikli hırsızlık" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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