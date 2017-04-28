İşte suikast girişiminde istenen ceza!
15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele yapılmak istenen suikast girişimi ile ilgili savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu suikast timi 6'şar kez müebbet hapis istedi.
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcı, mütalaasında 15 Temmuz gecesi Erdoğan’ın kaldığı oteli basan sanıkların, ‘Cumhurbaşkanı’na suikast’, ‘anayasayı ihlal’, ‘yasama organına karşı suç’, ‘hükümete karşı suç’, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’, ‘yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ gibi suçlardan 6’şar kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Marmaris baskınına katılan Özel Kuvvetler ve MAK (Muharebe Arama Kurtarma) timlerinden oluşan 37 kişilik darbeci, başarılı olamayınca 2 polisi şehit edip kaçmıştı. Bu kişilerden, aralarında ‘Çiğli Ana Jet Üssü’nün FETÖ imamı’, ‘Paşa’ lakaplı astsubay Zekeriya Kuzu’nun da olduğu 36’sı yakalandı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
1 Mayıs'ta Ankara'da bu yollar kapalı olacak
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara'da bazı yollar kapalı olacak.
TBMM'den HSYK açıklaması geldi!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden HSYK ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
Sürücüler dikkat! 20 gün kapalı!
Bolu’da, TEM yolunun İstanbul yönü, yol çalışması nedeniyle bugünden itibaren 20 gün ulaşıma kapatıl
Sokak ortasında kendine bıçak sapladı!
Kocaeli'de bir kişi herkesin gözü önünde kendi göğsüne bıçak sapladı.