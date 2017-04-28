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İşte suikast girişiminde istenen ceza!

İşte suikast girişiminde istenen ceza!.22629
  • Giriş : 28.04.2017 / 17:42:00

Erdoğan'a suikast girimi davasında önemli bir gelişme kaydedildi.

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15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele yapılmak istenen suikast girişimi ile ilgili savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu suikast timi 6'şar kez müebbet hapis istedi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde  görülen davada savcı, mütalaasında 15 Temmuz gecesi Erdoğan’ın kaldığı oteli basan sanıkların, ‘Cumhurbaşkanı’na suikast’, ‘anayasayı ihlal’, ‘yasama organına karşı suç’, ‘hükümete karşı suç’, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’, ‘yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ gibi suçlardan 6’şar kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Marmaris baskınına katılan Özel Kuvvetler ve MAK (Muharebe Arama Kurtarma) timlerinden oluşan 37 kişilik darbeci, başarılı olamayınca 2 polisi şehit edip kaçmıştı. Bu kişilerden, aralarında ‘Çiğli Ana Jet Üssü’nün FETÖ imamı’, ‘Paşa’ lakaplı astsubay Zekeriya Kuzu’nun da olduğu 36’sı yakalandı.

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