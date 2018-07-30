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İşte Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın bebeği

İşte Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın bebeği.24524
  • Giriş : 30.07.2018 / 12:23:00

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın bebeği ilk kez ortaya çıktı.

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Beşik Modelleri

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın bebeğinin görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

İş adamı Özdemir Bayraktar'ın oğlu Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile evli olan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, geçen yıl anne olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6' ncı torunu, Bayraktar ailesinin ilk çocuğunun fotoğrafları ise çiftin Trabzon Rize seyahatinde görüldü.

Eşiyle birlikte Twitter’dan fotoğraflar paylaşan Selçuk Bayraktar, “Baba memleketi, Trabzon-Rize. Bir kez daha büyülendik...” ifadelerini kullandı.

TRT

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