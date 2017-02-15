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İşte Süper Lig'de dev derbinin tarihi!

İşte Süper Lig'de dev derbinin tarihi!.23615
  • Giriş : 15.02.2017 / 19:45:00
  • Güncelleme : 15.02.2017 / 20:57:27

Ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği mücadelenin tarihi belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek olan Cimbom ve Kara Kartal'ın maç tarihi belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22 ve 23. Hafta müsabaka programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacağını duyurdu.

Buna göre; Galatasaray - Beşiktaş derbisi, 27 Şubat Pazartesi, saat 20:00'da oynanacak.

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