İşte Survivor 2017'nin tam kadrosu!
Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye' yarışmasında açıkladı. TV8'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Survivor 2017 programı 21 Ocak'ta başlayacak.
Survivor 2107 programında İlhan Mansız, Serhat Akın, Tarık Mengüç, Çılgın Sedat gibi ünlü isimler yer alacak.
Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı
Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.
Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. ’Göz6’dan üç kişinin katılacağı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Elif Şadaoğlu, Fulya Şahin, Deniz Gültekin ve Tuğçe Melis Demir.
Survivor 2017 ne zaman başlayacak?
‘Survivor’ her yıl şubat sonu, mart başı gibi başlıyordu. Yarışmanın finalini ‘Ramazan Bayramı’ndan önce yapmak isteyen Acun, bayramın bu yıl da 10 gün öne gelmesi nedeniyle ‘Survivor 2017’nin ilk yayınını 21 Ocak Cumartesi akşamı yapılacak.
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