İşte TCDD Çorlu faciası raporu!
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Çorlu'da meydana gelen ve 24 yolcunun hayatını kaybettiği tren faciası ile ilgili rapor hazırladı. Raporda kazanın nedeni açıklandı.
Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni, 8 Temmuz günü, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden geçerken menfezdeki rayların altındaki toprağın yağış sonrası boşalması sonucu kaza yapmıştı. 5 vagononun devrilmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetmişti.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili raporunu hazırladı.
Tespitlere göre, kaza öncesinde saat 14.25 ile 14.54 arasında metrekareye 27.4 kilogram yağmur yağdı. Yağmur, sele dönüştü. Sel, menfez ile ray arasındaki bir metre yükseklikte ve 10 metre genişlikte toprak ve çakılı alıp götürdü. Rayların altı tamamen boşaldı. Sel, ray ve traverslerde herhangi bir soruna yol açmadı. Raylar kopsaydı, demiryolu alt yapısını bir ağ gibi saran sinyal sistemi uyarı verecekti. TCDD Genel Müdürlüğü'ne göre, bölgede 150 yıldır böylesi bir taşkın yaşanmadı. Bu nedenle bölge, "riskli alan" kapsamında da değildi.
DSİ VE METEOROLOJİDEN YAĞIŞ TAHMİNLERİ İSTENDİ
TCDD, kaza sonrasında iklimde ve yağış rejimindeki köklü değişikliği de göz önüne alarak önemli bir adım attı. Devlet Su İşleri ve Meteoroloji Genel Müdürlükleri ile temasa geçildi. Yağış rejimine ilişkin kısa ve orta vade projeksiyonları, su debileri ve tahminleri istendi.
Alınan bu veriler ışığında ülke genelindeki menfezler dahil tüm demiryolu alt yapısı rutin bakımlar dışında masaya yatırılacak. Gerekli görülen bölgelerde alt yapı daha da güçlendirilecek.
HABERTURK
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