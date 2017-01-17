İşte teröristin binadan çıkarıldığı an
39 kişiyi katleden terör örgütü DEAŞ üyesi Abdulkadir Masharipov'un yaka paça yakalandığı başarılı operasyonla ilgili yeni bilgiler geldi. Operasyonda aralarında 3'ü kadın 5 kişinin binadan teker teker çıkarıldığı gözlendi.
Aralarında çelik yelek giyenlerin de olduğu operasyon timleri Masharipov’u başını yere eğerek otomobile bindirdi.
Türkiye’de başlayıp dünyanın gündemine oturan operasyona yakından tanık olan mahalledeki bazı kişiler de bu anları cep telefonlarına kaydediyordu.
Bir site sakini, 1 yıldır oturduğu sitede güvenlik zafiyeti bulunduğunu belirtti. Sitenin yaklaşık yüzde 25'inde yabancı uyrukluların oturduğunu belirterek "Saat 23.43 gibi gürültüyle uyandım. İlk önce aile içi kavga sandım. Polis ihbar hattını aradım. Sonrasında ise özel hareket polislerinin operasyon düzenlediğini fark ettim. Operasyonun büyük olduğunu anlayınca yılbaşı saldırganının yakalandığını tahmin ettim. Operasyon düzenlenen dairenin altındaki evde oturuyorum. Daireden son 3-4 gündür nadir de olsa çocuk sesi geliyordu. O dairede daha önce hiç çocuk sesi duyulmuyordu." ifadesini kullandı.
Site yakınlarındaki bir restoranı işleten Salih Keskin son bir haftadır çevrede yoğun olarak polislerin bulunduğunu anlattı. İsmini vermek istemeyen bir site sakini ise bölgede 6 aydır oturduğunu ifade ederek, "Sesler üzerine aşağıya indik. En son çıkartılırken gördüm. Öncesinde hiç görmemiştim. Eşim zencilerden birini gördüğünü söylemişti ancak ben bugüne kadar hiçbiriyle karşılaşmadım." şeklinde konuştu.
"10 GÜNDÜR SİYAHİLER GELİYORDU"
Başka bir site sakini de "Sitemiz yüksek güvenlikli bir sitedir. Siteye KGS adı verilen cihazla giriş çıkış yapmaktayız. Tek eksiğimiz güvenlik kamerasıydı, teröristler de ondan faydalanmış. Dikkatimizi çeken tek şey son 10 gündür siteye siyahilerin siteye yoğun olarak girip çıkmasıydı. Yakalanan teröristler arasında da bir tane siyahi kadın gördüm" dedi.
HÜRRİYET
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