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İşte teröristin en net fotoğrafı

İşte teröristin en net fotoğrafı.15596
  • Giriş : 02.01.2017 / 23:59:00
  • Güncelleme : 03.01.2017 / 00:04:37

Reina'ya saldırarak onlarca kişinin ölümüne sebep olan teröristin en net fotoğrafı ortaya çıktı.

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Yılbaşı gecesinde katliam düzenleyen saldırganın fotoğrafları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina’ya saldırı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı

Reina’ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröriste ait yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta saldırganın kim olduğu açıkça belli oluyor. Polis saldırıdan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çeşitli ilçelerde operasyonlar düzenliyor.

Polis her yerde onu arıyor

Hainin selfie videosu ortaya çıktı

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