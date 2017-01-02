İşte teröristin en net fotoğrafı
Yılbaşı gecesinde katliam düzenleyen saldırganın fotoğrafları ortaya çıkmaya devam ediyor.
Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina’ya saldırı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı
Reina’ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröriste ait yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta saldırganın kim olduğu açıkça belli oluyor. Polis saldırıdan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çeşitli ilçelerde operasyonlar düzenliyor.
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