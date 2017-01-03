İşte teröristin eşinin ifadesi!
Yılbaşı gecesi İstanbul'un ünlü eğlence mekanlarından olan Reina'da meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldrrı ile ilgili detaylar geldi.
2 ay önce eşi ve çocuğuyla Konya'ya gelen teröristin ailesi katliam sonrası hemen gözaltına alındı. Saldırganın eşinin ilk ifadesi ortaya çıktı.
Teröristin eşi ilk ifadesinde, saldırıyı televizyondan öğrendiğini, eşinin DEAŞ'la ilgisinin bulunduğunu bilmediğini savundu.
İsmi açıklanmayan terörist Kırgızistan’dan eşi ve 2 çocuğuyla 20 Kasım’da uçakla İstanbul’a geldi.
Buradan karayolu ile önce Ankara’ya giden terörist ve ailesi yine karayolunu kullanarak 22 Kasım’da Konya’ya geldi. Konya’da emlakçı aracılığıyla aylık 1.100 TL kira ödeyerek stüdyo daire kiralayan terörist, 3 aylık kira parasını peşin verdi. Teröristin iş bulmak amacıyla Konya’ya geldiğini söylediği öğrenildi.
Teröristin 29 Aralık’ta saldırı için karayolunu kullanarak İstanbul’a gittiği bilgisine ulaşıldı. Teröristin gözaltına alınan eşinin saldırıyı televizyondan öğrendiğini, eşinin DEAŞ'a sempati duyduğunu bile bilmediğini öne sürdü.
Dün akşam televizyon kanallarında saldırganın görüntüsünün yayınlanmasının ardından kiraladığı evin bölgesinde oturanların 155 Polis İmdat Hattını arayarak teröristi gördüklerini ihbar ettiği belirtildi.
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