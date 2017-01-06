İşte teröristlerin korkunç planı!
Dün İzmir'de meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden terör saldırısının detayları ortaya çıktı. Teröristlerin adliyeye girdiği takdirde yapacakları korkunç eylem hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi.
İzmir Adliyesi'ne saldıranların adliyeye girmek için plan yaptıkları belirlendi. Bakan Bozdağ, "Bizim değerlendirmemize göre patlama olduktan sonra birisi roketatarlarla C Blok'a saldırı yaparken öteki de el bombalarıyla saldıracaktı. Roketsavarın ucuna takılacak tanksavar ve bu çok tesirli bir şey. 1,5 metrelik duvarı delip geçebilecek güçte. Ve bundan 7 tane var" dedi.
Bakan Bekir Bozdağ, İzmir adliyesine yapılan hain saldırı konusunda verdiği bilgiler büyük bir katliamın eşiğinden dönüldüğünü gösterdi. Bozdağ'ın açıklamasına göre teröristler iki araçla geldi. Araçların birinde patlayıcı diğerinde saldırgan bulunuyordu.
Bakan Bozdağ şunları söyledi: "Teröristlerin üzerinde çıktığı malzemeye baktığınızda büyük planı Fethi Sekin cesaretiyle önlemiştir. Hepimiz ona minnetarız. Fethi Sekin büyük bir kahramanlık yaptı. Esasında 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Ömer Halisdemir’in yaptığı bir karanlığı nasıl sonlandırdıysa, Fethi Sekin kardeşimizin yaptığı da aynı şekilde büyük bir faciayı önlemiştir.
Onların hesap edemediği gelişmeler olunca eylem erken başlıyor ve planlarını gerçekleştiremiyorlar. El bombaları var. RPG’nin ucuna takılacak tanksavar ve bu çok tesirli bir şey. 1,5 metrelik duvarı delip geçebilecek güçte. Ve bundan 7 tane var. Bizim değerlendirmemize göre patlama olduktan sonra birisi bunlarla C Blok'a saldırı yaparken öteki de el bombalarıyla saldıracak. İçeri girmeyi planlamışlar gibi görünüyor."
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