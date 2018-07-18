İşte torba yasadaki maddeler
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan torba yasa ile şans oyunlarına ödenecek ikramiye tutarı artırılırken, tutar hasılatın yüzde 59'undan yüzde 83'e yükseltildi.
Üniversitelerin 2. 3. ve 4. sınıflarından harp okullarına öğrenci alımı 2020 yılına kadar uzatıldı.
Sağlık çalışanlarına bir yıla 60 gün yıpranma hakkı getirildi. Yıpranma hakkı eczacıları da kapsıyor
Yurtdışıdan gelen hastaların tedavisinde görev alan öğretim üyeleri ve doktorlara ek ödeme yapılacak. Yurtdışıdan gelen hastaların tedavisinden elde edilen gelirin yarısına kadarı doktorlara ek ödeme olarak verilecek.
Sağlık turizmini geliştirmek amacıyla uluslararası sağlık hizmetleri anonim şirketi USHAŞ kuruldu.
Doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı arttırıldI. Uzman doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı 2000 TL, uzman olmayanların emekli maaşı 1533 TL artacak.
NTV
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