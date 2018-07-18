Facebook Twitter Rss

İşte torba yasadaki maddeler

İşte torba yasadaki maddeler.36228
  • Giriş : 18.07.2018 / 12:31:00

Meclis'e sunulan yeni torba yasa ile önemli değişiklikler var.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan torba yasa ile şans oyunlarına ödenecek ikramiye tutarı artırılırken, tutar hasılatın yüzde 59'undan yüzde 83'e yükseltildi.

Üniversitelerin 2. 3. ve 4. sınıflarından harp okullarına öğrenci alımı 2020 yılına kadar uzatıldı.

Sağlık çalışanlarına bir yıla 60 gün yıpranma hakkı getirildi. Yıpranma hakkı eczacıları da kapsıyor

Yurtdışıdan gelen hastaların tedavisinde görev alan öğretim üyeleri ve doktorlara ek ödeme yapılacak. Yurtdışıdan gelen hastaların tedavisinden elde edilen gelirin yarısına kadarı doktorlara ek ödeme olarak verilecek.

Sağlık turizmini geliştirmek amacıyla uluslararası sağlık hizmetleri anonim şirketi USHAŞ kuruldu.

Doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı arttırıldI. Uzman doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı 2000 TL, uzman olmayanların emekli maaşı 1533 TL artacak.

NTV

CHP'den bedelli açıklaması

Kılıçdaroğlu, 359 bin TL tazminat ödeyecek

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamı istendi

Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamı istendi

HDP'li Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamı istendi.

Varilden bacakları kesilmiş erkek cesedi çıktı

Varilden bacakları kesilmiş erkek cesedi çıktı

Bartın'da ırmaktaki varilden bacakları kesilmiş erkek cesedi çıktı.

 

Oktar'ın villasındaki gizli kaçış yolu

Oktar'ın villasındaki gizli kaçış yolu

Adnan Oktar'ın villasından çıkanlar polisleri hayrete düşürdü.

İllüzyonist Aref kısmi felç yaşıyor

İllüzyonist Aref kısmi felç yaşıyor

Sihir gösterileri ile bilinen Aref Ghafouri'yi kobranın ısırdığı öğrenildi.

 

SGK, Sayıştay denetiminden çıktı

SGK, Sayıştay denetiminden çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sayıştay denetiminden çıktı.

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a operasyon düzenlendiğini açıkladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya