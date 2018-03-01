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İşte Trabzon-Beşiktaş maçının hakemi

İşte Trabzon-Beşiktaş maçının hakemi.15242
  • Giriş : 01.03.2018 / 14:14:00

Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın hakemi belli oldu.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. 24. hafta hakemleri açıklanırken heyecanla beklenen Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi de belli oldu.   

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek maçta hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

HAFTANIN PROGRAMI

2 Mart Cuma

20.00 Bursaspor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

3 Mart Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
16.00 Başakşehir-Göztepe: Ali Palabıyık
19.00 Karabükspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

4 Mart Pazar

13.30 Gençlerbirliği-Alanyaspor: Barış Şimşek
16.00 Konyaspor-Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor: Arda Kardeşler
19.00 Antalyaspor-Sivasspor: Bülent Yıldırım

5 Mart Pazartesi

20. Trabzonspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

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