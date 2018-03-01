İşte Trabzon-Beşiktaş maçının hakemi
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. 24. hafta hakemleri açıklanırken heyecanla beklenen Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi de belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek maçta hakem Halis Özkahya düdük çalacak.
HAFTANIN PROGRAMI
2 Mart Cuma
20.00 Bursaspor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
3 Mart Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
16.00 Başakşehir-Göztepe: Ali Palabıyık
19.00 Karabükspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
4 Mart Pazar
13.30 Gençlerbirliği-Alanyaspor: Barış Şimşek
16.00 Konyaspor-Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor: Arda Kardeşler
19.00 Antalyaspor-Sivasspor: Bülent Yıldırım
5 Mart Pazartesi
20. Trabzonspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
ŞAMPİY10
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