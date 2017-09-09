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İşte Trabzon'un Volkan Şen'e vereceği ücret

İşte Trabzon'un Volkan Şen'e vereceği ücret.20409
  • Giriş : 09.09.2017 / 08:50:00

Trabzonspor ile anlaşmaya varan Volkan Şen'in ücreti belli oldu.

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Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra eski takımı Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Şen'in alacağı ücret açıklandı.

Transferin son gününün hareketli takımlarından Trabzonspor, Jose Sosa'nın ardından Volkan Şen'i de renklerine kattı.

Bordo Mavililer, orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

VOLKAN ŞEN’LE 2 YILLIK ANLAŞMA
Bordo mavili kulüpten KAP’a yapılan bir başka açıklamada ise, “Profesyonel futbolcu Volkan Şen ile 2018-19 Futbol sezonu sonuna kadar (2 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2017-18 ve 2018-19 Futbol sezonları için 850 bin Euro garanti ücret ödenecektir” denildi.

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