İşte Trabzon'un Volkan Şen'e vereceği ücret
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra eski takımı Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Şen'in alacağı ücret açıklandı.
Transferin son gününün hareketli takımlarından Trabzonspor, Jose Sosa'nın ardından Volkan Şen'i de renklerine kattı.
Bordo Mavililer, orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
VOLKAN ŞEN’LE 2 YILLIK ANLAŞMA
Bordo mavili kulüpten KAP’a yapılan bir başka açıklamada ise, “Profesyonel futbolcu Volkan Şen ile 2018-19 Futbol sezonu sonuna kadar (2 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2017-18 ve 2018-19 Futbol sezonları için 850 bin Euro garanti ücret ödenecektir” denildi.
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