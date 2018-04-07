İşte Trabzonspor-Kayseri maçının ilk 11'leri
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Kayserispor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da ilk 11'ler açıklandı.
Kayserispor, Trabzonspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Avrupa Ligi potasına girmek için evinde 3 puanı almanın hesaplarını yapıyor. Kayserispor ise geçtiğimiz hafta aldığı 5-0'lık ağır mağlubiyeti unutmak için Trabzon deplasmanında puan veya puanlar peşinde. Trabzonspor geçtiğimiz 27 haftada 42 puan toplarken, Kayserispor ise 41 puan topladı. Peki heyecanla beklenen Trabzonspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz? İşte detaylar...
Saat 16.00’da Medical Park Stadı’nda oynanacak maçta, hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de olacak...
Muhtemel 11'ler...
Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Olcay, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir, Burak
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Espinoza, Deniz, Mendes, Güray, Umut
TÜRKİYE
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