İşte tren kazasında ölenlerin isimleri!
Dün meydana gelen kaza ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasında raydan çıkan trende yaşamını yitiren vatandaşların isimleri açıklandı.
Uzunköprü- Halkalı seferini yapan, içinde 362 yolcu ve 6 personel bulunan yolcu treni dün saat 17.00’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi’nde devrildi. 5 vagonun raydan çıkarak devrildiği kazada 24 kişi hayatını kaybetti. Tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşları hastanede teşhis eden yakınları ise büyük acı yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.
Listeye göre ölenlerin 12'si Uzunköprü, 2'si Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi, 4'ü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, 2'si Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ve 2'si İstanbul nüfuslarına kayıtlı.
Kazada yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle: Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Ergül, Zübeyde Seven, Gani Kartal ve Rubize Kartal.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Fırat Çakıroğlu'nun katilinin cezası artırıldı
Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'nun cezası artırıldı.
Atatürk Havalimanı davasında karar!
Atatürk Havalimanı'na yapılan terör saldırısı davasında karar açıklandı.
Tren kazasında gelişme! Savcılığa çağrıldı
Çorlu'da meydana gelen tren kazası ile ilgili önemli gelişmeler kaydedildi.
Yeşil listedeki terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.