İşte TSK'nın bir sonraki hedefi
Türkiye, Suriye ile olan sınır hattına terörist gruplarca yapılabilecek saldırıları önlemek amaçlı olarak Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmıştı. El Bab'da başarılı sonuçlar elde eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir sonraki hedefi olarak ise Menbiç açıklandı.
HaberTürk'ten Murat Gürgen'in aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "El Bab'da süratle mesafe almak suretiyle işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım" açıklaması çerçevesinde, ilçede kontrolün tümüyle sağlanmasının ardından harekâtın yönünün doğudaki Menbiç'e döneceği belirtiliyor.
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