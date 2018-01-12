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İşte TSK'nın hayalet taburunun AVM'si!

İşte TSK'nın hayalet taburunun AVM'si!.21630
  • Giriş : 12.01.2018 / 12:32:00

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hayalet taburunun alışveriş merkezi görüntülendi.

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Eli kanlı terör örgütü PKK'ya karşı mücadelesine devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hayalet taburunun alışveriş merkezi güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıktı.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Mehmetçik'in terörle mücadelesine ilişkin çok çarpıcı kareler paylaştı. Fotoğraflarda, mermilerin isabet ettiği, silah, kalkan, telefon ve bere yer alıyor.

Ağar fotoğrafları, "Çatışmalardan... Mermi almış silah-kalkan-telefon ve BERE! Bere başındaydı. Hikmet işte, yaşadı bir şekilde. Her birinin çok özel hikayesi var, unutulmamaya, bilinmeye muhtaç." sözleri ile paylaştı.

EFELER TABURUNUN AVM'Sİ

Abdullah Ağar'ın paylaştığı bir diğer fotoğraf ise TSK'nın hayalet taburu diye tabir edilen ve terör örgütünün korkulu rüyası olan Efeler taburunun dinlendiği yer görülüyor.

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