İşte TUSKON iddianamesi

FETÖ ile mücadelede tutuklanan isimler hakkında istenen cezalet belli olmaya başladı.Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu diğer 83 iş adamının ise örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmalarıTUSKON iddianamesi hazırlandıistendi.Türkiye İş adamları ve Sanayiciler Federasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik "FETÖ/PDY" soruşturması tamamlanarak FETÖ lideri Fetullah Gülen ve 35'i tutuklu 85 iş adamı hakkında iddianame hazırlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 120 sayfalık iddianamede, İsa Akalın ve Emre Er adlı kişiler 'ihbar eden' sıfatıyla yer aldı. İddianamede 1 numaralı şüpheli olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gösterildi. İddianamede firari şüphelilerden FETÖ lideri Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay’ın “anayasayı ihlal”, “ TBMM ’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Silahlı terör rögütü kurmak veya yönetmek” ve “Özel belgede sahtecilik” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıldan 25 yıl 6’şar aya kadar hapisleri istendi.İddianamede aralarında Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz, Faruk Güllü,İsmail Hakkı Kısacık, Mehmet Fatih Baltacı, Murad Abdurrahman Baltacı, Murat Atakan Kayalar, Mustafa Şevki Kavurmacı, Rana Tezcan Açıkgöz, Harun Akca, Mehmet Zenginer, Salih Zeki Azak, Semih Sadır, Tolga Güven, Yüksel Nalbant ve Süleyman Düzgün’ün de bulunduğu diğer 83 iş adamının “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüphelilerden Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari'nin örgüt üyeliği suçunun yanında “özel belgede sahtecilik” suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapisleri istendi.İddianamede, darbe girişimini yapan Yurt’ta Sulh Konsey’i isminin ilk olarak TUSKON toplantısında firari şüpheli Rıza Nur Meral’in yaptığı konuşmada geçtiği belirtildi. "Konuşmanın hemen giriş bölümünde şüpheli tarafından sarf edilen, "Yurtta sulh, cihanda sulh!" ve "Hayır sulhtadır ve sulh hayırdır!" ibarelerinin ilk bakışta barışa dönük, masumane mesajlar verdiği düşünülse de, FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirildiği yönünde artık şüphe bulunmayan 15 Temmuz darbe girişimini yöneten terörist grubun da kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak tanıtmış olması ve FETÖ/PDY’nin, subliminal mesajlarla bilinç altını etkilemeye çalışması konusu birlikte değerlendirildiğinde bu ifadelerin o an için kullanılan ifadeler olmadığı anlaşılmıştır" denildi.Yine şüphelinin konuşmasının devamında sarf ettiği, "İşittiklerimize göre şuna da inanıyorum ki, yakın gelecekte kimlerin inlerde yaşadığını, kimlerin saklanacak in arayacağını, kimlerin müsvedde, kimlerin asıl olduğunu herkes görecek!" ifadesiyle de FETÖ’nün, Hükümeti yakın bir zamanda yasa dışı yollarla ortadan kaldırmayı amaçladığı kaydedildi.İddianamede, gizli tanık ifadelerine de yer verildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı’nın inşaat bölümüyle ilgilendiğini Mustafa Şevki Kavurmacı’nın şirketin kurucusu, hakim hissedarı ve danışma kurulu başkanı olduğunu belirten gizli tanık Berat, 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta kadar önce oğlu Ömer Faruk Kavurmacı ile birlikte Sefaköy Cennet’te Koru Florya’daki dairelerinden bavullarını toplayarak ayrıldıklarını, bu nedenle şahısların darbe girişiminden haberleri olabileceği yönünde yorumladığını söylediği ifade edildi.Bir gizli tanığın ifadesine yer verilen iddianamede, örgüt üyelerinin ekmeklerde büyü olduğu için Halk Ekmek’ten asla ekmek almadıklarını ve fişlenecekleri korkusuyla uçuşlarda Türk Hava Yolları’nı kullanmadıkları belirtildi.Gizli tanık ifadelerinin de yer aldığı iddianamede bir ifade dikkat çekti. Savcılık tarafından ifadesi alınan gizli tanık Boran örgüte ilişkin çarpıcı bilgiler paylaşarak, “FETÖ/PDY örgütü 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Amerika’dan örgüt liderinden aldığı talimatla darbe girişiminin bir senaryodan ibaret olduğu ve cemaatin bu olaylarda dahli olmadığı algısını oluşturmak için büyük çaba sarf etmektedir” ifadelerini kullandı.Örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra irtibat ve faaliyetlerini akıllı telefonların “Facetime” programıyla gerçekleştirdiğini anlatan gizli tanık, “Uçuşlarda THY’yi fişleneceklerini düşündükleri için kesinlikle kullanmıyorlar. İstanbul Halk Ekmeğin ürettiği ekmeği almazlar. Bu ürünlerde büyü olduğu algısı vardır” dedi.Gizli tanık verdiği ifadede çarpıcı bir bilgiye de yer verdi. 15 Temmuz sonrası yapılan binlerce gözaltı ve tutuklamaya rağmen örgütün hala faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini anlatan gizli tanık, “Şunu net olarak söyleyebilirim ki 15 Temmuz olaylarından ve bunca gözaltı ve tutuklamalardan sonra dahi örgüt ayakta kalmak için faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. İşadamları kendilerini gizleyerek örgütü finanse etmeye, yandaş toplamaya ve algı oluşturmaya devam etmektedir” dedi. Gizli tanık KHK ile kapatılan derneklerin de gayri resmi olarak örgüte maddi ve manevi yardıma tüm hızlarıyla devam ettiklerini söyledi.2009-2013 yıllarında cemaatin çeşitli departmanlarında bulunduğunu anlatan gizli tanık Boran’ın ifadelerinde, örgüt lideri Fetullah Gülen’in örgüt mensuplarının doğan her çocuğuna isim koyduğunu, bunun örgüt içerisinde bir mecburiyet ve itaatin sınanması olduğunu belirtti. Gülen’in iş adamlarına bereket için ve cüzdanlarında peçete içerisinde muhafaza edilmek üzere 100 dolar banknot gönderdiğini, başarılı bölgecilere de kendi taktığı takke, gömlek ve benzeri eşyasını gönderdiğini de ifade etti. Örgüt mensuplarının üstünden çıktığı belirtilen 1 dolarlık banknotların da böyle olduğunu belirten tanık Boran’ın, "Örgüt mensubu kim olursa olsun, bu paraları ya da eşyayı hiçbir şekilde elinden çıkarmaz ve imha edemezler" dediği belirtildi.İddianamede yer alan başka bir gizli tanık olan “Demir” ise, Güllüoğlu Pastaneleri’nin sahibi Faruk Güllü’yü örgütün, “Şirin ve sempatik olarak” nitelendirdiğini söyledi. Geldiği her toplantıya koli koli baklava ile gelen Güllü’nün, “Yumuşak” tavırlarla örgüt adına çok iyi para topladığı iddia edildi.Örgütün Güllü’yü uyardığını söyleyen gizli tanık, “Örgütün en önemli adamlarından biridir. Örgüt özellikle kendisine ‘yurtdışına çıkmalısın, devlet sana operasyon yapacak. Örgütün Güllü'yü uyardığını söyleyen gizli tanık, "Örgütün en önemli adamlarından biridir. Örgüt özellikle kendisine 'yurtdışına çıkmalısın, devlet sana operasyon yapacak. Üzülmeni istemiyoruz' diyerek baskı yapmaktadır" dedi.