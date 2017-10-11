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İşte UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde gruplar

İşte UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde gruplar.17696
  • Giriş : 11.10.2017 / 20:32:00

UEFA tarafından ilk kez düzenlenecek olan ligin grupları belli oldu.

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Türkiye; Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte B Ligi'nde yer aldı.

B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek.

B Ligi'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

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