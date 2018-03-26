Facebook Twitter Rss

İşte UEFA'nın Galatasaray'a vereceği ceza

İşte UEFA'nın Galatasaray'a vereceği ceza.20555
  • Giriş : 26.03.2018 / 16:27:00

UEFA'nın Süper Lig ekibimiz Galatasaray'a vereceği ceza belli oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Merakla beklenen açıklama geldi. Galatasaray'ın UEFA ile gerçekleştirsiği finansal durum toplantılarından sonuç çıktı.

Goal'ün edindiği bilgiye göre; Galatasaray, Avrupa kupalarından men edilmeyecek.

İşte verilecek ceza...

Sarı-kırmızılılara daha önce Fenerbahçe'nin aldığı gibi tedbir kararı uygulanacak. Bilindiği üzere, Fenerbahçe, UEFA'yla yaptığı anlaşma gereği 2019-20 sezonuna kadar her sezon biraz daha azalan hesap açığı vermeyi taahhüt etmiş, ayrıca UEFA katılım gelirlerine de el konmuştu.

Ayrıca sarı-lacivertlilere, Finansal Fair Play (FFP) kuralları gereği ancak satabildiği kadar oyuncu alma şartı getirilmişti.

HÜRRİYET

ABD, Fransa ve Almanya Ruslara karşı birleşti

CHP MYK artık Pazartesi günü toplanacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray Başkanlığına sürpriz aday!

Galatasaray Başkanlığına sürpriz aday!

Cemal Özgerkey, Galatasaray Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de sigara krizi patlak verdi

Fenerbahçe'de sigara krizi patlak verdi

Fenerbahçe'de genç oyuncular arasında sigara krizi patlak verdi.

 

Fransız yıldız Paul Pogba, Real Madrid yolunda!

Fransız yıldız Paul Pogba, Real Madrid yolunda!

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba'nın Rea Madrid'e transfer olacağı öne sürüldü.

Portekiz'de Ricardo Quaresma göz doldurdu!

Portekiz'de Ricardo Quaresma göz doldurdu!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, milli takımda gösterdiği performansla göz doldurdu.

 

Galatasaray, Sinan Gümüş ile sözleşme uzattı

Galatasaray, Sinan Gümüş ile sözleşme uzattı

Galatasaray, golcü oyuncu Sinan Gümüş ile sözleşme uzattı.

Rusya'dan Fenerbahçeli oyuncuya ceza geldi!

Rusya'dan Fenerbahçeli oyuncuya ceza geldi!

Rusya Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli oyuncuya ceza kesti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya