İşte UEFA'nın Galatasaray'a vereceği ceza
Merakla beklenen açıklama geldi. Galatasaray'ın UEFA ile gerçekleştirsiği finansal durum toplantılarından sonuç çıktı.
Goal'ün edindiği bilgiye göre; Galatasaray, Avrupa kupalarından men edilmeyecek.
İşte verilecek ceza...
Sarı-kırmızılılara daha önce Fenerbahçe'nin aldığı gibi tedbir kararı uygulanacak. Bilindiği üzere, Fenerbahçe, UEFA'yla yaptığı anlaşma gereği 2019-20 sezonuna kadar her sezon biraz daha azalan hesap açığı vermeyi taahhüt etmiş, ayrıca UEFA katılım gelirlerine de el konmuştu.
Ayrıca sarı-lacivertlilere, Finansal Fair Play (FFP) kuralları gereği ancak satabildiği kadar oyuncu alma şartı getirilmişti.
HÜRRİYET
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