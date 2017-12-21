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İşte ülkelerin verdiği oylar!

İşte ülkelerin verdiği oylar!.26774
  • Giriş : 21.12.2017 / 21:18:00

BM'nin oylamasında hangi ülke evet, hangi ülke ret, hangi ülke çekimser oy kullandı?

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BM üyesi ülkelerinin ABD ve İsrail'e verdiği net mesajın ardından gözler ülkelerin verdiği oyların rengine çevrildi.

128 ülke kabul, 9 ülke ret, 35 ülke çekimser oy kullandı.  Oylamada ABD ve İsrail'in yanında Palau, Guatamala, Togo, Nauru, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya ülkeleri ret oyu verdi. ABD'nin oylama öncesinde 'finansal yardımı keseriz' tehdidinin oylamanın akışına etkisi merak konusu oldu.

İŞTE ÇEKİMSER OY KULLANAN ÜLKELER

Çekimser oy kullanan ülkeler arasında ise Çekya, Kanada, Arjantin, Fiji, Güney Sudan, Romanya, Polonya, Uganda, Panama, Filipinler, Meksika, Macaristan, Bosna-Hersek, Haiti, Jamaika, Kiribati, Kamerun, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Benin, Vanuatu, Trinidad Tobago, Malavi, Tualu, Solomon Adaları, Ruvanda, Paraguay, Kiribati, Lesotho, Litvanya, Bhutan, Benin, Avustralya ve Antigua ve Barbuda ülkeleri yer aldı.

RET OYU VEREN ÜLKELER

Oylamada ABD ve İsrail'in yanında Palau, Guatamala, Togo, Nauru, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya ülkeleri ret oyu verdi.

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