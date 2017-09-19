İşte ünlü manken Çağla Şikel'in çocukluğu
Çağla Şikel'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf büyük ilgi topladı. Şikel'in 'Erkek gibiyim' noyunu düştüğü çocukluk fotoğrafı yüzlerce paylaşım ve beğeni aldı.
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