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İşte Van Büyükşehir Belediyesi'nin borcu

İşte Van Büyükşehir Belediyesi'nin borcu.20792
  • Giriş : 04.01.2017 / 17:02:00

Van Büyükşehir Belediyesi'nin açıklanan borcu dudak uçuklattı.

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Van Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 749 milyon 166 bin lira olarak açıklanırken personel sayısı ise 4 bin 477 olarak bildirildi.

Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın tutuklanması sonrası kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi için yazılı açıklama geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali İbrahim Taşyapan, çalışmaların sürdürürken, belediyede yapılan çalışmalarla ilgili de Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Geçen süre içerisinde belediyenin içinde bulunduğu durum ile ilgili tespit çalışmaları yapıldığı ve bazı konuların kamuoyu ile paylaşılmasının şeffaf belediyecilik açısından uygun olacağının değerlendirildiği belirtilerek şöyle denildi:

KÜÇÜK ESNAFA ÖDEME YAPILDI

"İlk olarak Belediyemiz hizmetlerinin tarafsız, eşit ve kesintisiz olarak vatandaşlarımıza sunulması konusunda hassasiyet gösterilmiş ve tedbirler buna göre alınmıştır. Belediyemizin personel ve mali durumu ile ilgili tespit çalışmaları başlatılmış, ödemeler durdurulmuş ve bankalardaki mevcut durumun tespiti istenilmiştir. Personel ödemeleri ve kanuni süreli ödemeler yapılmaya devam ettirilmiştir. Mücbir sebep nedeniyle yıllardır ödenmeyen vergilerin yapılandırılması için son günler olması nedeniyle 94 milyon lira vergi borcu yapılandırılmıştır. Öncelik küçük esnafa olmak üzere belediyeden alacaklı olanlara 34 milyon 7 bin 258 liralık ödeme yapılmıştır. Belediyemizin genel hizmetlerini yürütmekle birlikte kar yağışı nedeniyle karla mücadele programı hazırlanarak hızlı ve etkili şekilde bir mücadele programı uygulanmıştır."

TOPLAM BORÇ 749 MİLYON 166 BİN LİRA

Van Büyükşehir Belediyesi'nin belediyeye iş yapmış kişilere olan borçlarının 197 milyon 493 bin 39, kurumlara olan borçlarının 550 milyon 466 bin 953, personel alacaklarından kaynaklı borçların 1 milyon 206 bin, toplam borç miktarının da 749 milyon 166 bin lira olduğu belirtildi.

Belediyedeki memur sayısının 536, işçi sayısı 654, sözleşmeli sayısının 250, hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan işçi sayısının 2 bin 679, şirketlerde çalıştırılan işçi sayısının 358 böylelikle istihdam edilen toplam personel sayısının ise 4 bin 477 olarak belirlendiği açıklandı.

SIFIR SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Van'da bugün yapılan operasyonda, 12 Adet 85 mm. Anti tank RG7 roket mühimmatı, 3 adet roket sevk fişeği, 3 adet Kaleşnikof ile çok miktarda fişek ele geçirilirken silah ve mühimmatın sıfır olması dikkat çekti.

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