İşte Vincent Aboubakar'ın yeni takımı!
Geçen sezon Siyah-Beyazlı formayı terleten forvet oyuncu Vincent Aboubakar İngiltere Premier Lig yolunda.
Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, geleceğiyle ilgili kararını Beşiktaş'tan takım arkadaşı Marcelo'ya açıkladı. Hürriyet'in haberine göre Marcelo ile görüşen Aboubakar şu ifadeler kullandı:
Hayalim İngiltere'de oynamaktı. Menajerimle konuştum. Swansea'nin sunduğu teklifi kaçırmak istemiyorum.
Geçen sezon satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'ta kiralık oynayan Aboubakar, yıllık 3.3 milyon euro garanti ücret alıyordu.
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