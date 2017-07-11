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İşte yeni sezon derbi tarihleri!

İşte yeni sezon derbi tarihleri!.17626
  • Giriş : 11.07.2017 / 16:37:00
  • Güncelleme : 11.07.2017 / 16:41:38

Süper Lig'de 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu kura çekimi yapıldı.

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Futbolseverlerin heyecanla beklediği yeni sezon fikstürü açıklandı. Süper Lig'de 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu kura çekimi gerçekleştirdi.

Süper Lig'de, Gençlerbirliği Kulübünün merhum başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği 2017-2018 Futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, beIN Media Grubu Başkan Vekili ve Digiturk Üst Yönetici Yousef Al-Obaidly ile kulüp temsilcileri katıldı.

Fikstür çekiminde birer konuşma yapan Servet Yardımcı ve Yousef Al-Obaidly, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Obaidly, konuşmasında 15 Temmuz şehitlerini de andı.

Planlamaya göre Süper Lig'de 2017-2018 sezonu, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 24 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 19 Ocak 2018'de başlayacağı sezon, 20 Mayıs 2018'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
1. Hafta
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
Beşiktaş - Antalyaspor
Akhisar Belediyespor - Sivasspor
Trabzonspor - Atiker Konyaspor
Başakşehir - Bursaspor
Galatasaray - Kayserispor
Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor
Gençlerbirliği - Karabükspor
Göztepe -Fenerbahçe

İŞTE DERBİ TARİHLERİ
2. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
6. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
7. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
9. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
10. hafta: Trabzonspor - Galatasaray
14. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

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