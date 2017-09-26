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İşte yeni üniversite sınav sistemi!

İşte yeni üniversite sınav sistemi!.17399
  • Giriş : 26.09.2017 / 13:22:00
  • Güncelleme : 26.09.2017 / 13:17:57

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yeni üniversite sistemi hakkında konuştu.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası kaldırılan Temel Öğretimden Ortaöğretine Geçiş sınavının kaldırılması sonrası sıra Üniversite sınavına geldi. Yükseköğretimden Kurulu Başkanı Yekta Saraç, yeni üniversite sistemi hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki yeni akademik yıl açılışında konuşan Saraç, şöyle konuştu:

"Şu an uygulanmakta olan giriş sistemi iki aşamalı olarak gerçekleştirilmekte. Sınavların ilki mart, diğeri haziran ayında ve toplam 5 gün sürmektedir. Neredeyse 4 aya yayılan bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir.

Yeni düzenlemeyle sınavı, bir hafta sonunda başlayıp, bitirmeyi planlamaktayız. 18 puan türünde azaltmaya gidiyoruz.

TÜRKÇE VE MATEMATİK BU SINAVIN MERKEZİNDE OLACAK

Bunlar çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Fakat her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak.

Yeni sistemde önemli bir değişiklik de Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak.

Sorular yine müfredattan olacak.

Öğrencilerimiz çalışma sistemini değiştirmesinler, sadece sıkı sıkı derslerine çalışsınlar"

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