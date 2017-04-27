İşte referandumun kesin sonuçları!
YSK, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının, "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptali istemiyle yapılan başvuruların reddi kararının gerekçesini açıkladı. YSK: "Tam kanunsuzluk koşulları oluşmamıştır"
KESİN SONUÇLAR
- Yurt dışında 57 ülke ve 127 temsilcilikte, yurt içinde halk oylaması gerçekleştirilmiştir. Seçim akşamı oy verme süresinin bitiminden şu ana kadar sandıkların sonuç bilgileri, tutanaklar, yurt dışı dahil SEÇSİS aracılığı ile seçime katılan ve talepte bulunan partilere eş zamanlı olarak gönderilmiştir. Partilerin bilişim uzmanları SEÇSİS'e davet edilerek seçim sonuçlarını takip etmeleri sağlanmıştır.
- Referandumda evet 51.41, hayır 48.59 oy aldı.
- 25 milyon 157 bin 463 seçmen evet, 23 milyon 779 bin 141 seçmen hayır oyu kullandı.
-Referanduma katılım 87.45 olarak gerçekleşti.
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