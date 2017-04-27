İşte referandumun kesin sonuçları!

Giriş : 27.04.2017 / 21:12:00

27.04.2017 / 21:12:00 Güncelleme : 27.04.2017 / 21:32:00

YSK, CHP'nin 16 Nisan'da düzenlenen referanduma olan iptal talebini neden kabul etmediğini ve kesin sonuçları açıkladı.