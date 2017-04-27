Facebook Twitter Rss

İşte referandumun kesin sonuçları!

İşte referandumun kesin sonuçları!.15778
  • Giriş : 27.04.2017 / 21:12:00
  • Güncelleme : 27.04.2017 / 21:32:00

YSK, CHP'nin 16 Nisan'da düzenlenen referanduma olan iptal talebini neden kabul etmediğini ve kesin sonuçları açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


YSK, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının, "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptali istemiyle yapılan başvuruların reddi kararının gerekçesini açıkladı. YSK: "Tam kanunsuzluk koşulları oluşmamıştır"

KESİN SONUÇLAR

- Yurt dışında 57 ülke ve 127 temsilcilikte, yurt içinde halk oylaması gerçekleştirilmiştir. Seçim akşamı oy verme süresinin bitiminden şu ana kadar sandıkların sonuç bilgileri, tutanaklar, yurt dışı dahil SEÇSİS aracılığı ile seçime katılan ve talepte bulunan partilere eş zamanlı olarak gönderilmiştir. Partilerin bilişim uzmanları SEÇSİS'e davet edilerek seçim sonuçlarını takip etmeleri sağlanmıştır.

- Referandumda evet 51.41, hayır 48.59 oy aldı.

- 25 milyon 157 bin 463  seçmen evet, 23 milyon 779 bin 141 seçmen hayır oyu kullandı.       

-Referanduma katılım 87.45 olarak gerçekleşti. 

YSK'dan flaş açıklama

Çavuşoğlu ile Jagland arasında kritik görüşme

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Çavuşoğlu ile Jagland arasında kritik görüşme

Çavuşoğlu ile Jagland arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Metiner: Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilsin

Metiner: Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilsin

AK Parti'li Metiner gündem damga vuracak sözler sarfetti.

 

Erdoğan'dan AK Parti'ye talimat!

Erdoğan'dan AK Parti'ye talimat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye 3 kritik talimat geldi.

Abdullah Gül iddialarına yanıt!

Abdullah Gül iddialarına yanıt!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin başına mı geçecek?

 

Başbakan, Bahçeli ile görüştü

Başbakan, Bahçeli ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi.

Açıklandı! CHP 22 bin kişinin kaydı silindi!

Açıklandı! CHP 22 bin kişinin kaydı silindi!

Yüksek Seçim Kurulu, hayatta olmadığını tespit ettiği 22 bin kişinin kaydını sildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya