İşte Zigana Mili Piyade Tüeği!
TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu'ndan açıklama geldi. Alemdaroğlu, Zigana Milli Piyade Tüfeğinin hazır durumda olduğunu belirtti.
STAR
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