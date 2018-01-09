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İşte Zigana Mili Piyade Tüeği!

İşte Zigana Mili Piyade Tüeği!.15761
  • Giriş : 09.01.2018 / 10:27:00

TİSAŞ, Zigana Milli Piyade Tüfeğini basının karşısına çıkardı.

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TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu'ndan açıklama geldi. Alemdaroğlu, Zigana Milli Piyade Tüfeğinin hazır durumda olduğunu belirtti.

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