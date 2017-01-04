İstekli öğrencilerden 'Paylaş Kurtul' projesine destek
Giyilebilir ve kullanılabilir eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kurulan Hobbit House Balat’ın “Paylaş Kurtul” projesine destek vermeye başlayan öğrenciler, pek çok çalışma ile desteklerini yıl boyunca sürdürecek.
İSTEK Bilge Kağan Okulları Robotik Kulübü, Amerika’da 26 yıldır düzenlenen First Robotik Competition yarışmasına Amerika’da katılma hakkı kazandı. Yarışmanın bölümlerinden biri olan sosyal sorumluluk etabı için de Hobbit House Balat ile bir işbirliğine imza attı.
Hobbit House Balat, Balat’ta bulunan bir kahvaltı evi. Burada edilen kahvaltılardan elde edilen gelirle, zor durumda olan çocuklara ücretsiz kahvaltı olanağı sağlanıyor. Maddi desteğin kabul edilmediği bir proje olan Paylaş Kurtul kapsamında yardım etmek isteyen insanlar oyuncak, kitap, kıyafet gibi materyalleri mekana getiriyorlar ve buradan da çocuklara ulaştırılıyor.
İSTEK Bilge Kağan Robotik Kulübü öğrencileri, yardım projesi kapsamında öncelikle Hobbit House’de kahvaltı yaparak bir gelir oluşturacak ve buraya kahvaltı etmeye gelen çocuklarla görüşecek. Giysi, oyuncak vb materyaller de bağışlayacak olan öğrencilerin asıl amacı ise projenin geniş kitlelere duyurulmasına destek olmak. Bunun için mevcut bir web sitesi olmayan Hobbit House Balat’a projelerini geniş bir platforma duyurabilmeleri ve daha çok kişiye ulaşabilmeleri amacıyla web sitesi ve logo tasarlayacaklar.
Robotik Kulübü öğrencileri bu anlamlı projeyle ilgili düşüncelerini; “Proje çocuklara yönelik olduğundan ihtiyaçlarına bir nebze de olsa cevap verebiliyor olacağımızı düşünmek takım olarak bizi çok motive eden bir şey. Bu projede yer almak bir çok konuyla ilgili farkındalık kazanmamızı ve içinde bulunduğumuz koşulların değerini anlamamızı sağladı.” diye ifade etti.
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