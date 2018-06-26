İstifa çağrısı yapan vekilden açıklama geldi
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin neticesinden dolayı eleştirdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan CHP'li vekilden açıklama geldi.
CHP, 41 yıl sonra ilk kez Elazığ'dan milletvekili çıkardı. CHP'li Gürsel Erol parti yönetiminden kimsenin bu başarıyı kutlamadığını söyleyerek sitem etti.
Televizyon programına telefonla bağlanan CHP'li Gürsel Erol, "41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili seçildim, genel merkezden bir kişi beni kutlamadı" dedi.
Erol, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Muharrem İnce inanılmaz bir performans düzenledi. Ekonomik olarak desteklenseydi Muharrem Bey daha da başarılı olurdu. Yolu açık olsun diyorum."
İLK AÇIKLAMASINDA KILIÇDAROĞLU'NU İSTİFAYA ÇAĞIRDI
Erol, 41 yıl sonra elde edilen bu başarıya attığı imza sonrası ilk açıklamasında partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemişti. Erol, Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini 'derhal' istifaya davet etmişti.
HÜRRİYET
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