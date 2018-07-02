İstifa etmeden Merkel'le görüşecek
Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Almanya'da da mülteci politikaları hükümeti ikiye böldü. Çıkan anlaşmazlık nedeniyle istifa edeceğini açıklayan İçişleri Bakanı Seehofer ise Merkel ile bir kez daha görüşecek.
Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile sığınmacı ve iltica politikasına ilişkin yaşadığı görüş ayrılığı konusunda uzlaşmak bir kez daha CDU ile görüşüleceğini söyledi.
İçişleri Bakanı Horst Seehofer Münih'te sabaha karşı yaptığı açıklamada, partisinin gece yapılan yönetim kurulu toplantısında görevlerinden ayrılacağını ve bunu üç gün içerisinde gerçekleştirmek istediğini söylediğini ifade ederek, ancak şimdi CDU ile uzlaşmak için "bir ara adım" atacağını ifade belirtti.
"Anlaşmak umuduyla bugün Berlin’de bir kez daha CDU ile görüşeceğiz" ifadesini kullanan Seehofer, Almanya’nın çıkarı ve koalisyon hükümetinin işleyişi için tekrar görüşme yaparak CDU ile anlaşma girişiminde bulunacağını, diğer kararların bu toplantıdan sonra verileceğini kaydetti.
Sığınmacı ve iltica politikası konusunda hükümet ortağı CDU lideri Angela Merkel ile anlaşma sağlayamayan Seehofer'in, CSU yönetimin kurulu toplantısında görevlerinden ayrılmayı önerdiği ifade edilmişti. Parti yönetiminin daha sonra Seehofer’i kararından vazgeçiremeye çalıştığı bildirilmişti.
İçişleri Bakanı Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep ediyor. Başbakan Merkel ise konuyu AB düzeyinde çözmek istiyor.
NTV
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